Es dauerte nicht lange am Mittwoch, dem Tag nach dem 4:3-Sieg des HCB Südtirol in Salzburg, bis das siebente Spiel der Best-of-seven-Finalserie ausverkauft war. Mehr als 7.000 Zuschauer werden am Freitag (19.30 Uhr/live Puls24) in der Eiswelle von Bozen erwartet, wahrscheinlich noch einmal so viele beim Public Viewing gegenüber am Messegelände.

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel werden die Südtiroler mit 127.000 Zuschauern in dieser Saison die Nummer eins der mitteleuropäischen ICE Hockey League sein.

Anton Bernard, langjähriger Bozen-Profi und jetzt Puls24-Experte, genießt diese Euphorie: „Viele Leute rufen mich an, um zu erfahren, wo es noch Karten gibt. Aber es ist alles voll.“ Bernard wurde mit dem HCB selbst zweimal Champion der ICEHL, zuletzt 2018 im siebenten Spiel in Salzburg. „Wir sind zweimal auf fremdem Eis Meister geworden. Ich hoffe sehr, dass es uns jetzt zu Hause gelingt.“

Die Südtiroler lagen in dieser Finalserie schon 1:3 zurück. „Auch ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass Bozen zurückkommt“, gibt Bernard zu.