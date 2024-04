Mit einer knappen Niederlage gegen Norwegen starteten Österreichs Eishockey-Frauen in die B-WM in Klagenfurt.

Die Norwegerinnen hatten den besseren Start, doch Österreichs Torfrau Selma Luggin war ein sicherer Rückhalt. Das Heimteam kämpfte sich zurück in die Partie, Schweden-Legionärin Anna Meixner hatte die erste Großchance, als sie alleine aufs Tor zog. Kurz danach traf Annika Fazokas die Latte. Im zweiten Drittel blieben die Österreicherinnen am Drücker, spielten kontrolliert und gingen nach einem gewonnenen Bully im Angriffsdrittel durch einen Fernschuss von Fazokas auch verdient in Führung (24.). Mit dem 1:0 ging es ins dritte Drittel.