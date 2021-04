Eishockey: VSV verpflichtete Italiens Nationalgoalie Bernard

Der Villacher SV hat am Donnerstag die Verpflichtung des italienischen Nationalgoalies Andreas Bernard vermeldet. Der 30-jährige Südtiroler hat 232 Spiele in der höchsten finnischen Liga bestritten und war zuletzt in Schweden bei Väsby unter Vertrag. In der kommenden Saison wird er mit dem jungen Alexander Schmidt, der für zwei Jahre verlängerte, das Torhüter-Duo bei den "Adlern" bilden.

2019 war der Südtiroler ein Mitgrund, dass Österreich das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt bei der WM in Bratislava verlor.