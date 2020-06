Vor dem Derby ist die Stimmung beim KAC explosiv

Allmählich wird man sich beim KAC fragen müssen, ob nur immer die Trainer für das Versagen der Mannschaft auf dem Eis verantwortlich sind. Die Klagenfurter, die nach vier Spielen Martin Stloukal feuerten und Doug Mason auf die Trainerbank setzten, befinden sich weiter im Sinkflug. Nach der Freitag-Runde liegt der KAC nur noch auf dem elften und vorletzten Platz, in den letzten fünf Spielen wurden zwei Punkte geholt. Auf den sechsten Platz, der nach 44 Runden die direkte Play-off-Qualifikation bedeuten würde, fehlen sieben Zähler.

Doug Mason wird deshalb heute im Derby (17.45 Uhr, ServusTV) gegen den VSV alle Sturmlinien umstellen. Den Villachern geht kaum besser als dem Lieblingsgegner. Nach dem 0:3 gegen Salzburg fehlen auch dem VSV auch schon vier Punkte auf Rang sechs.

Sportliche Spitzenspiele finden heute nicht in Kärnten statt. Graz fordert Znaim auswärts, Linz empfängt die Capitals, die am Freitag mit dem 4:3 in Bozen auch das neunte Auswärtsspiel der Saison gewonnen haben. Allerdings brach sich Verteidiger Markus Schlacher die Hand und wird einige Zeit ausfallen. Die Linzer haben in den letzten fünf Spielen aber auch nur drei Punkte geholt und 21 Gegentore erhalten. Die Wiener kamen erst am Samstag um 5 Uhr aus Bozen zurück. Da Patrick Peter erst nächste Woche sein Comeback geben wird, müssen die Wiener heute mit fünf Verteidigern auskommen.