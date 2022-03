Meister KAC konnte die große Party der Capitals nicht stören

Es war wie in den guten alten Zeiten, als man sich im Stau durch Kagran zur Arena kämpfte und Corona bloß eine Biermarke war.

Am Sonntag staute es wieder – in der U-Bahnstation genauso wie in der Prandaugasse vor der Steffl-Arena. 5.300 Zuschauer kamen zum Schlager im Viertelfinale zwischen den Vienna Capitals und Titelverteidiger KAC. Das ist Rekordbesuch in der ICE Hockey League seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020.

Wie aus einem Guss

Die Zuschauer sollten beim 5:3-Heimsieg der Capitals ihr Kommen nicht bereuen. Denn sie sahen eine starke Partie. Zumindest von der Mannschaft in Gelbschwarz. Die Wiener spielten über weite Strecken wie aus einem Guss. Sie waren in den Gedanken schneller als die Klagenfurter, sie spielten härter und setzten den Gegner ständig unter Druck. Im Spielaufbau hatte der KAC Probleme.

War der KAC aber einmal im Angriffsdrittel, dann spielten die Klagenfurter ihre Klasse aus. Koch nutzte eine Verwirrung in der Wiener Defensive zum 1:0 für den KAC (19.). Die Wiener blieben dominant und belohnten sich: Lowry sorgte mit dem ersten Wiener Powerplay-Treffer in dieser Serie für das 1:1 (23.).