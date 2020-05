Erfolgreich ist, wer trotzdem lacht

Tommy Samuelsson

Immer öfter scheinen die Spieler und Trainer der Capitals Spaß an ihrer Arbeit zu haben. Fotografen dokumentieren ihr Lächeln während des Spiels, und auch beim Training läuft der Wiener Schmäh. Die Freude ist ein wichtiger Faktor in der Philosophie von Trainer. "Wir reden oft darüber, dass man Freude in seinem Beruf haben soll. Speziell wenn der Druck wie jetzt im Play-off hoch ist, kann man mit Spaß viel beeinflussen." Wenn seine Spieler locker drauf sind, könnten sie mehr aus sich herausholen. "Die Spieler arbeiten seit Anfang Mai für diese Zeit. Warum sollten wir sie jetzt nicht genießen? Nur so kann man hundert Prozent Leistung bringen."

Die Stimmung bei den Wienern ist so locker, dass zwischen den Play-off-Spielen beim gestrigen Training Hochzeitsfotos mit Fans gemacht wurden, die einander in der Halle kennengelernt haben. Eine halbe Stunde lang wurde das Paar mit Spielern und Trainer abgelichtet. Selbst das nahm Samuelsson geduldig hin: "So wichtig sind uns die Fans. Das wurde vor langer Zeit ausgemacht und gehört dazu. Ich hoffe, es war für die beiden ein Erlebnis, an das sie sich ihr Leben lang erinnern können."