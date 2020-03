3:2, 2:3, 3:2 - die Vienna Capitals setzen die Serie fort

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen die Graz 99ers holten sich die Vienna Capitals die 2:1-Führung in der Best-of-seven-Serie.

Für die Capitals begann die Partie, wie das zweite Spiel in Graz geendet hatte. Druckvoll agierten die Wiener vor 5.350 Zuschauern in Kagran, sie ließen die Grazer kaum an die Scheibe und spielten sich selbst müde. 20 Schüsse hatten die Caps alleine im ersten Drittel abgegeben. Graz wartete geduldig, machte in der Mitte zu und ließ die Wiener laufen. Eine bewährte Taktik gegen die Capitals. Nach dem 0:1 durch Graz-Stürmer Oberkofler (22.) mussten die Wiener noch mehr riskieren.

Und das wurde im Schlussdrittel belohnt. Drei Tore mussten die Capitals erzielen, bis der Ausgleich auch gewertet wurde. Erst traf Vause im Powerplay (45.), doch die Referees wollten eine Tormannbehinderung gesehen haben. Augenblicke später war der Puck wieder im Grazer Tor, doch dieses Mal pfiffen die Referees zu früh ab, weil sie dachten, Graz-Goalie Nihlstorp hatte die Scheibe. Als Dorion durch die Beine von Graz-Verteidiger Hamilton hindurch traf, zählte das 1:1 dann wirklich (47.). Der Wiener Bann war gebrochen. Dorion erhöhte auf 2:1 (50.), Loney traf 17 Sekunden später zum 3:1 (51.). Das 2:3 durch Weihager fiel 0,6 Sekunden vor dem Ende.