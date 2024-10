Eishockey: Vienna Capitals fügen Graz erste Niederlage zu

Die Graz99ers haben erstmals in dieser Saison in der ICE Hockey League verloren. Die Steirer mussten sich am Sonntag im Heimspiel vor 3.500 Fans den Vienna Capitals 2:3 (0:1,1:1,1:0;0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Mit 16 Punkten bleibt Graz Erster vor Bozen. In Villach feierte der VSV seinen ersten Saisonsieg, die Kärntner bezwangen den HC Innsbruck 4:2 (2:1,1:1,1:0). Pustertal schlug den KAC 6:3 (0:2,4:0,2:1), der Bozener HC gewann bei Fehervar 3:0 (0:0,1:0,2:0).

Die Wiener gingen in Graz durch einen Powerplay-Treffer von Neuzugang Peter Krieger in Führung (8.). Zu Beginn des zweiten Drittels erzielte Trevor Gooch in Überzahl den Ausgleich (21.). Die Gäste brauchten allerdings nur 45 Sekunden, um wieder vorzulegen. Nikolaus Hartl nützte dabei die Unordnung vor dem 99ers-Tor aus und staubte ab (22.). Die 99ers bissen sich in der Folge immer wieder an Capitals-Goalie Sebastian Wraneschitz die Zähne aus, bis Marcus Vela in der 53. Minute erneut ein Überzahlspiel zum 2:2 veredelte. Die Grazer drängten im Finish auf den Sieg, doch das Wiener Team von Headcoach Gerry Fleming rettete sich in die Verlängerung, wo Evan Jasper mit einer sehenswerten Einzelleistung zum Matchwinner avancierte (64.) und den Steirern die erste Niederlage zufügte. Nach drei Nullern in Folge gelang den Capitals somit wieder ein Sieg. Fleming sprach danach auf Puls24 von einem „mutigen Sieg. Alles zusammen war es eine sehr gute Leistung.“

Aufatmen kann auch der VSV. Ryan Valentini brachte zwar die Innsbrucker in Villach in Führung (12.), doch der VSV drehte noch vor der ersten Drittelpause durch Treffer von Felix Maxa (15.) und Kevin Hancock (20.) die Partie. Nur 25 Sekunden nach dem 2:2 von Patrick Grasso (25.) traf John Hughes für die Gastgeber (25.). Den Deckel drauf machte Chase Pearson im Powerplay fünfeinhalb Minuten vor Schluss. Damit schrieben die Villacher nach dem Saisonfehlstart von vier Niederlagen im fünften Spiel erstmals an, bleiben aber vorerst weiter Schlusslicht. Der KAC verspielte in Bruneck eine 2:0-Führung, Simeon Schwinger (19.) und Johannes Bischofberger (20.) hatten am Ende des Auftaktdrittels getroffen. Die Südtiroler antworteten mit einem glänzenden Mitteldrittel und vier Toren. Schwinger brachte die „Rotjacken“ mit seinem zweiten Treffer noch einmal heran (42.). Für die Pustertaler traf aber auch Tommy Purdeller doppelt, er und Tyler Coulter sicherten den Italienern schließlich drei Zähler. Der KAC ist mit zwölf Punkten aus bereits acht Spielen Fünfter.