Capitals bleiben in Wien sieglos, Graz ist ohne Punkteverlust

Gegen Fehervar spielten die Wiener vor knapp 4.000 Zuschauern in Kagran lange Zeit auf Augenhöhe, blieben aber vor dem Tor nicht zwingend genug. Ganz anders die Ungarn, die im Schlussdrittel innerhalb von nur vier Minuten von 1:1 auf 1:4 davonzogen. Die Wiener waren durch Kemp in Führung gegangen (27.), im zweiten Drittel vergaben sie zu viele Chancen.

Auch gegen Fehervar blieb den Vienna Capitals der erste Saisonerfolg vor eigenem Publikum verwehrt. Die Wiener verloren nach Graz (1:2) und Südtirol (0:2) am Freitagabend gegen die Ungarn mit 1:4 und sind nur dank der beiden Auswärtserfolge nicht am Tabellenende der ICEHL.

Manuel Ganahl assistierte zum 4:2-Endstand

Ohne Punkteverlust bleibt Graz. In Klagenfurt setzte sich der Titelmitfavorit 4:2 durch und hält bei 15 Zählern aus fünf Partien. Manuel Ganahl, bis zum Sommer KAC-Kapitän, leistete bei den Grazern den Assist zum Endstand.

Ein Torfestival gewann Salzburg. In Feldkirch lagen die Bullen 3:5 zurück, doch dank Schneider und Raffl ging es in die Verlängerung, in der Murphy zum 6:5 traf.