Eishockey: Tor und Assist von Raffl bei NHL-Sieg von Philadelphia

Michael Raffl war am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einer der Matchwinner der Philadelphia Flyers. Der 30-Jährige Stürmer erzielte beim 6:2-Heimsieg gegen die Anaheim Ducks ein Tor, bereitete einen Treffer vor und wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Thomas Vanek und die Detroit Red Wings verloren bei den Buffalo Sabres mit 1:3.

Philadelphia legte mit einem starken ersten Drittels den Grundstein zum neunten Sieg in den jüngsten zehn Spielen. Die Flyers gingen mit einer 4:0-Führung in die erste Pause, wobei Raffl die frühe Führung von Phil Varone (3.) mit einem Idealpass vorbereitete und in der 12. Minute mit seinem vierten Saisontreffer auf 3:0 erhöhte. Der Villacher knallte in Unterzahl die Scheibe ins lange Eck.

Bei der Niederlage der Red Wings in Buffalo verbuchte Vanek gegen seinen Ex-Club einen Assist. Der Routinier leitete das Powerplay-Tor von Dylan Larkin zum 1:2 (38.) mit ein.