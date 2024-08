NHL-Stürmer Johnny Gaudreau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wie sein Team Columbus Blue Jacket bestätigte. Der 31-Jährige und sein ebenfalls verstorbener Bruder Matthew sollen in der Nähe ihres Familienhauses in New Jersey von einem Auto erfasst worden sein, als sie mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Gaudreau trug den Spitznamen "Johnny Hockey", er hatte die NHL-Karriere bei den Calgary Flames begonnen und spielte im US-Nationalteam, zuletzt bei der WM im Mai in Tschechien.