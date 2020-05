Eishockey-Teamstürmer Peter Schneider wechselt zu Kometa Brno

Der ehemalige Capitals-Profi freut sich: "Ich habe bereits in meiner Jugend in der Tschechischen Republik gespielt. Es wird wie ein Nach-Hause-kommen." Von den neuen Mitspielern kennt er Peter Mueller. Gegen den damaligen Salzburger spielte er mit den Vienna Capitals. Und dann ist im Kader von Kometa noch Tomáš Plekanc. Der ehemalige tschechische Teamspieler hat 1095 NHL-Spiele absolviert und ist eine Klub-Legende bei den Montreal Canadiens.

Schneider ist in seiner Jugend in Tschechien in die Schule gegangen und hat sogar in Tschechisch maturiert.