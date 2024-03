KAC steht vor dem Finaleinzug, Salzburg dreht gegen Bozen ein 0:3

Der KAC steht vor dem Aufstieg ins Finale der ICE Hockey League. Die Klagenfurter besiegten am Sonntag den HC Pustertal mit 3:1 und gingen in der "Best-of-seven"-Halbfinalserie mit 3:0 in Führung.

Das beste Team des Grunddurchgangs kann am Dienstag (19.45 Uhr) in Bruneck erstmals seit dem Titelgewinn 2021 wieder in die Endspielserie einziehen. Im zweiten Halbfinale ging Titelverteidiger Red Bull Salzburg dank eines 4:3 gegen HCB Südtirol mit 2:1 in Führung.