Salzburg siegt, zweite Niederlage für Caps

Red Bull Salzburg ist am Dienstag mit einem klaren 4:0-(2:0,2:0,0:0)-Sieg beim tschechischen Vertreter Kometa Brno ideal in die European Eishockey-Trophy gestartet. Für die Vienna Capitals hingegen setzte es bereits die zweite Niederlage im laufenden Bewerb. Der Vizemeister musste sich bei den Pirati Chomutov in der Verlängerung mit 4:5 (2:1,0:2,2:1-0:1) geschlagen geben.

Ohne die erkrankten Francois Fortier, Mike Ouellette und Dustin Sylvester sowie den geschonten Jamie Fraser und Sven Klimbacher erwischten die Gäste dank Powerplay-Treffern von Kapitän Benoit Gratton und Jonathan Ferland einen guten Start. Im Mitteldrittel einer durch viele Strafen geprägten Partie ging Chomutov aber mit 3:2 in Front, ehe Gratton und Markus Schlacher im letzten Spielabschnitt die Wiener Führung wieder herstellten. Mit dem raschen Ausgleich zum 4:4 brachten die "Piraten" die Partie aber in die Verlängerung, wo sie in numerischer Überlegenheit schließlich den Siegestreffer fixierten.

„Wir haben im Vergleich zum Spiel gegen Bratislava einen großen Schritt nach vorne gemacht", resümierte Caps-Coach Tommy Samuelsson im Hinblick auf das Auftakt-2:6 bei Slovan Bratislava am Freitag. "Mein Team hat trotz der Umstellungen gut gespielt, ich bin zufrieden mit der gezeigten Leistung", erklärte der Schwede, der nicht zuletzt die Leistung des 19-jährigen Tormanns David Kickert würdigte. "Er hat einmal mehr bewiesen, dass er ein hervorragender Rückhalt ist."