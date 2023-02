Eishockey: Salzburg-Coach McIlvane soll in die NHL wechseln

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg muss sich für die kommende Saison nach einem neuen Headcoach umschauen. Wie die Salzburger Nachrichten in ihrer Freitag-Ausgabe berichten, verabschiedet sich Meistertrainer Matt McIlvane in Richtung seiner US-Heimat. Der 37-Jährige, der vier Jahre in der Mozartstadt im Einsatz war, möchte laut SN in die Organisation des NHL-Teams Anaheim Ducks wechseln.