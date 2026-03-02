Wintersport

Österreichs Erfolgscoach Roger Bader bleibt für weitere zwei Jahre

Roger Bader führte Österreichs Nationalteam von der B-WM bis ins Viertelfinale der WM 2025. Sein Vertrag wurde bis 2028 verlängert, dann ist Olympia das Ziel.
Peter Karlik
02.03.2026, 16:16

Roger Bader und sein Team

Gekommen ist Roger Bader 2014 unter dem damaligen Verbandspräsidenten Dieter Kalt als Entwicklungs- und Nachwuchscoach nach Österreich. Nach dem verpassten Aufstieg bei der B-WM 2016 in Polen übernahm der Schweizer auch das Nationalteam und leitete den Höhenflug der Österreicher ein. Seit der Rückkehr in die A-WM 2022 aufgrund des Ausschlusses von Russland und Belarus von der WM setzte sich Österreich als ständiges Mitglied der WM der besten 16 Nationen der Welt durch.

Dieser Aufstieg gipfelte 2025 mit dem Erreichen des Viertelfinales. Von Österreichs Sportjournalisten wurde das Nationalteam mit dem Titel „Mannschaft des Jahres“ geehrt.

Am Montag gab der Verband bekannt, dass der Vertrag mit Bader um zwei Jahre verlängert wurde. Der bisherige Kontrakt hatte sich durch den Klassenerhalt im Vorjahr bis zum Ende der WM 2026 verlängert. Durch die jetzige Verlängerung herrscht schon vor der WM Planungssicherheit. Denn Bader ist auch der, der bereits bei der WM die Vorbereitung für das kommende Jahr organisiert.

Das nächste große Ziel abseits der Weltmeisterschaften ist die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2030 Frankreich. Bader definiert: „Wir wollen auch bei der kommenden WM wieder performen. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt. Haben wir dieses Ziel erreicht, blicken wir auf das nächste. Zudem streben wir im Sommer 2028 die erfolgreiche Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2030 an.“

