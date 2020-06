Eishockey-Promitreff in Europa

Doch die Gräben zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga sind tief. Im Sommer lief der Kollektivvertrag für die NHL-Profis aus, in den Verhandlungen gab es keine Einigung. Also sagte die Liga den Saisonstart Anfang Oktober ab und sperrte die Spieler aus ("lockout"). Die Profis sind bis zur Einigung in einem vertragslosen Zustand und nicht an ihren Arbeitgeber gebunden. Viele Europäer suchten sich daher Jobs in ihren Heimatländern.



Um den Grund des Tarifstreits in der besten Eishockeyliga der Welt verstehen zu können, bedarf es eines Blickes auf die Wirtschaftsdaten. Mit 3,3 Milliarden Dollar erreichten die Jahreseinnahmen in der NHL in der vergangenen Saison ein Rekordhoch. Auch der Durchschnittsverdienst der Spieler war mit 2,5 Millionen Dollar noch nie so gut. Dennoch will Liga-Boss Gary Bettman den Anteil für die Spieler von 57 Prozent der Netto-Jahreseinnahmen auf einen Mittelwert von 48 Prozent in den kommenden fünf Jahren bringen. Die Spieler verlangen aber 53,2 Prozent. Mit diesem Prozentsatz wird dann die Gehaltsobergrenze (" Salary Cap") ermittelt. In der heurigen Saison dürfte jedes Team höchstens 70,2 Millionen Dollar für die Spielergehälter ausgeben.



Gewerkschaftsboss Don Fehr will so hohe Einbußen nicht hinnehmen. Allerdings sind die meisten Klubs angeschlagen und könnten eine Gehälterreduzierung brauchen. Von 30 Klubs machten in der vergangenen Saison nur zwölf Gewinn. Nr. 1 war Toronto mit 81,8 Millionen, Nr. 2 Montreal mit 47,7 Millionen Dollar. Schlusslicht ist Phoenix mit einem Verlust von 24,4 Millionen.



Offensichtlich müssen aber auch die Klubs vor sich selbst geschützt werden. In den zwei Tagen vor dem Lockout vergaben sie Spielerverträge mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Dollar. Und um die Gehaltsobergrenze zu umgehen, vergaben einige Klubs Langzeitverträge mit geringem Jahreseinkommen am Ende der Laufzeit, die das für die Salary Cap bedeutende Durchschnittseinkommen senken.



2010 unterschrieb der damals 27-Jährige Russe Ilja Kowaltschuk einen 15-Jahres-Vertrag bei New Jersey, der ihm 100 Millionen Dollar einbringt.



Wann es eine Einigung gibt, ist nicht abzusehen. Derzeit wird sogar diskutiert, wie die Einkommen der Klubs definiert werden. Wenn das Bestandteil der Verhandlungen wird, scheint die gesamte Saison gelaufen zu sein.