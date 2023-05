Eishockey-Profi in Montreal: Theresa Schafzahl erfüllte sich einen Traum

Große Popularität

Schon an der Uni war sie vom Niveau begeistert: "Der Unisport in Nordamerika ist so populär, dass große Ressourcen vorhanden sind." Der Weg für eine Österreicherin in die Uni-Liga war noch so leicht. "Ich wusste immer, dass ich auf ein College gehen will. Aber die nehmen normalerweise nur Spielerinnen von A-WM-Nationen." Also nahm sie in Schweden an einem Camp teil und lernte dort den Trainer kennen. Schafzahl schrieb eine Erfolgsgeschichte: Im Vorjahr brach sie mit 25 Saisontreffern den Torrekord ihrer Uni. Heuer kam sie als Kapitänin auf einen Punkteschnitt von 1,25 pro Spiel.

Das Frauen-Team von Montréal pendelte in der ersten Saison bei den Heimspielen durch ganz Quebec. „Kommende Saison wird es eine fixe Heimstätte geben“, sagt Schafzahl. Dann sollten auch die Zuschauerzahlen in die Höhe schießen.