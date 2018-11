ÖEHV-Team bei Swiss Hockey Challenge mit 9 neuen Spielern

Österreichs Eishockey-Nationalteam wird in drei Wochen bei der Swiss Hockey Challenge in Luzern zwei Spiele gegen Topgegner absolvieren. Am 13. Dezember wird es im Semifinale gegen Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz gehen, tags darauf wird Olympiasieger Russland oder die Slowakei als zweiter Gegner warten (jeweils live ORF Sport +). Dem werden zwei Trainingstage in Innsbruck vorausgehen.

Im Vergleich zum Turniersieg vor knapp zwei Wochen bei der Euro Hockey Challenge in Danzig ( Gdansk) sind neun neue Spieler in den ÖEHV-Kader gerückt. Darunter sind mit Bernhard Starkbaum, Patrick Obist (beide Kloten), Markus Schlacher (VSV), Martin Schumnig, Thomas Hundertpfund (beide KAC), Stefan Ulmer ( Lugano) und Dominic Zwerger (Ambri-Piotta) sieben WM-Akteure vom Mai. Ebenfalls neu im Aufgebot stehen Torhüter Stefan Müller ( Lugano) und Stürmer Lukas Kainz ( Graz).