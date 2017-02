Thomas Vanek hat mit den Detroit Red Wings im NHL-Heimspiel gegen die New York Islanders eine 1:3-Niederlage kassiert. Österreichs Eishockey-Star verbuchte beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Henrik Zetterberg seinen 23. Assist in dieser Saison. Auch für Michael Grabner setzte es am Dienstag eine Niederlage. Seine New York Rangers unterlagen den Montreal Canadiens mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Die Niederlage der im Play-off-Rennen abgeschlagenen Red Wings fiel nach kuriosen Toren. Beim 0:1 patzte Goalie Petr Mrazek, der Torschütze Josh Bailey den Puck servierte. Beim 1:2 parierte Mrazek einen Schuss, Verteidiger Xavier Ouellet bugsierte den Puck aber ins eigene Gehäuse.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Detroit Red Wings - New York Islanders 1:3

New York Rangers - Montreal Canadiens 2:3 n.P.

New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:2

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 1:3

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 5:4 n.V.

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 4:1

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 1:2

Nashville Predators - Calgary Flames 5:6 n.V.

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:5