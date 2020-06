Niederlagen für Spitzenduo Salzburg und Capitals

In der NHL ist es nicht so wichtig, ob dir mal ein Fehler passiert. Wichtig ist, wie stark du danach spielst." Reinhard Divis muss es wissen. Der 39-jährige Wiener war bislang Österreichs einziger Tormann in der besten Liga der Welt.

Der nächste könnte wieder aus Wien kommen. Capitals-Talent David Kickert hat sich bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften sowie in der Champions League in die Notizbücher mehrerer NHL-Scouts gespielt.

Letzte Saison waren es unter anderen die Edmonton Oilers, die Ex-NHL-Spieler Frantisek Musil nach Wien schickten. Am Sonntag waren gleich zwei Vertreter von NHL-Teams in Kagran: Robert Neuhauser, Europa-Scout der Arizona Coyotes, und Vaclav Burda von den Ottawa Senators. In ihren Berichten wird aber vom 2:4 der Capitals gegen Bozen nicht viel Positives stehen. Beim 0:1 passte der 20-Jährige bei einem Ausflug aus dem Tor direkt zu Scofield (13.) und beim 1:3 durch Pance griff er daneben (23.).

"Das war wie ein Messerstich", sagte Capitals-Coach Tom Pokel über die Vorentscheidung in dieser Partie. Der Amerikaner habe während des Spiels gerätselt, ob Kickert wusste, welche Leute auf der Tribüne sitzen. Doch Pokel machte keine Schuldzuweisungen nach der Niederlage: "Er hat zuletzt in Linz großartig gespielt. Wir werden ihn weiter fördern. Diese Mal haben ihn auch die Mitspieler im Stich gelassen."

Eines ist sicher: Die NHL-Scouts werden nicht wegen des einen Spiels ein negatives Urteil fällen. Sie werden wieder wegen Kickert nach Wien kommen.