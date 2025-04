Alexander Owetschkin: 895 Tore, 165 Millionen Dollar und Gratulation von Putin

Eine Anekdote, die Alexander Michailowitsch Owetschkin sehr gut beschreibt, stammt aus seiner Kindheit. Als er zwölf Jahre alt war, fehlten ihm auf den Nachwuchs-Torrekord von Russlands Superstar Pavel Bure drei Tore. Im nächsten Spiel machte er alleine sechs Treffer. Seit Sonntag ist er der beste Torschütze in der besten Eishockeyliga der Welt, der NHL. Mit seinem Treffer zum 1:2 der Washington Capitals bei den New York Islanders (Endstand 1:4) brach er die Bestmarke von Kanadas Legende Wayne Gretzky. Dieser kam auf 894 Tore. Ein Rekord für die Ewigkeit, dachte man. Der 39-jährige Russe hält bei 895 Toren und könnte in den verbleibenden fünf Partien die 900er-Marke erreichen.

Welche Bedeutung ein solcher Rekord in Nordamerika hat, zeigte die Zeremonie, die unmittelbar nach dem Treffer in der 28. Spielminute begann. Nach dem Jubel wurde ein Teppich ausgerollt, seine Frau Nastja kam mit den beiden Söhnen und Mama Tatjana auf das Spielfeld. Wayne Gretzky und seine Frau Janet waren auch da. Der neue Rekordhalter musste sein Trikot wechseln. Jenes, mit dem er den Rekordtreffer erzielte, kommt ins Eishockey-Museum Hall of Fame in Toronto. In einer vorproduzierten Videobotschaft ließ die Mutter ausrichten: „Papa wäre so stolz auf dich.“ Der ehemalige Fußball-Profi Mikhail verstarb 2023, in den Partien danach hatte Owetschkin einen Sticker mit der Aufschrift „Ovi Papa“ am Helm.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/SARAH STIER

„Immer der Beste sein“ Owetschkin stammt aus Moskau und aus einer sportlichen Familie in Sowjet-Zeiten, seine Mutter war Basketball-Spielerin. Als er 14 war und im Nachwuchs von Dynamo Moskau stürmte, kam er in Kontakt mit UdSSR-Legende Igor Larionow. Der dreifache Stanley-Cup-Sieger, Olympiasieger und Weltmeister erinnert sich: „Er war ein sehr kluger junger Mann, was die Zielsetzungen für sein Leben anging. Er war einer der schnellsten Spieler auf dem Eis und hatte ein Ziel: Jedes Mal, wenn er das Eis betrat, wollte er der Beste sein.“ Nachdem der 17-jährige Owetschkin Russland als Toptorschütze zum Titel bei der Unter-20-WM geführt hatte, war das Griss bei den NHL-Klubs groß um das Jahrhunderttalent. Die Washington Capitals machten im Draft 2004 das Rennen, seit Oktober 2005 stürmt Owetschkin für den Hauptstadtklub. In seiner ersten Saison kam er auf 52 Tore und 54 Assists.

Mit 107 Kilogramm verteilt auf 1,87 Meter Größe ist er kräftig wie ein Bär, er ist ein brillanter Eisläufer und hat einen Schuss, der kaum zu verteidigen ist. Die meisten seiner Treffer erzielte Owetschkin per Schlagschuss vom linken Bullykreis. Wenn er dort steht und den Puck bekommt, weiß jeder, was passieren wird. So ähnlich war es auch am Sonntag, als er sein 895. Tor erzielte. Mit seinem Bauchfleck-Jubel danach erinnerte er an den Sommer 2018, als er Washington zum ersten Stanley-Cup-Triumph führte und danach tagelang feiernd durch die Stadt zog. Videos von ihm, wie er am Bauch in einem Springbrunnen in Downtown Washington liegt, sind immer noch ein Renner bei den Caps-Fans.

© REUTERS/Reuters/Sergei Karpukhin

Liebe Grüße aus Moskau Gefreut hat sich am Sonntag auch Wladimir Putin. Der Kreml-Chef ist ein Freund von Owetschkin und gratulierte öffentlichkeitswirksam. Dass sich Owetschkin nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine nie von Putin distanzierte und immer noch ein Bild mit dem Autokraten als Profilfoto bei Instagram hat, wird ihm vielerorts übel genommen. Wenn Owetschkins Vertrag kommende Saison ausläuft, wird der dann 40-Jährige 165 Millionen Dollar (150 Millionen Euro) an Gehalt verdient haben. Und der Torrekord wohl tatsächlich für die Ewigkeit sein.