Nach Owetschkin-Rekord: Warum Wayne Gretzky trotzdem besser war

Alexander Owetschkin hat nun also mehr Tore in der NHL erzielt als Wayne Gretzky. Hat er das wirklich? Zumindest im Grunddurchgang – der an dieser Stelle gezählt wird. Bei der Wertung an Play-off-Toren wird der Russe den Kanadier nicht mehr einholen, denn da liegt Gretzky mit 122 Treffern gegenüber 72 von Owetschkin weit voran.