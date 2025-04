Alex Owetschkin: Putin-Freund und NHL-Rekordtorschütze aus Moskau

„The Great Eight“ (die großartige Acht), wie Owetschkin genannt wird, wirkte von dem gigantischen Moment überwältigt und setzte unter ohrenbetäubenden „Owi! Owi!“-Rufen zu einer emotionalen Dankesrede an. „An meine Mama, meine Familie, meine wunderschöne Frau, meinen Schwiegervater, meine wunderbaren Kids: Danke. Ich liebe Euch so sehr und ohne Euch würde ich niemals hier stehen.“

Alexander Owetschkin und Wayne Gretzky schlossen sich nach dem historischen Moment in die Arme, auch ihre Ehefrauen Nastya und Janet herzten sich noch auf dem Eis. Das geschichtsträchtige 895. NHL-Tor von Russlands Eishockey-Superstar hat für große Emotionen, denkwürdige Bilder und eine nicht enden wollende Serie an prominenten Gratulanten gesorgt.

Statistisch kurios: Owetschkin brauchte für seine 895 Treffer 1487 Spiele - exakt so viele Partien hat der inzwischen 64 Jahre alte Gretzky in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert und dabei nur ein Tor weniger erzielt.

Wie sehr das 1:4 von Owetschkins Washington Capitals bei den New York Islanders zur Nebensache wurde, zeigte die spontan abgehaltene Zeremonie auf dem Eis nach dem Treffer des 39 Jahre alten Russen. Das Spiel wurde für mehr als 20 Minuten unterbrochen, um das Ereignis für die Geschichtsbücher gebührend zu würdigen. „Es heißt, dass Rekorde aufgestellt werden, um sie zu brechen, aber ich bin mir nicht so sicher, wer noch mehr Tore erzielen sollte“, sagte Kanadas Eishockey-Legende Gretzky über Owetschkin.

Mit Frau, beiden Söhnen und der Mama Owetschkin, der seine komplette Nordamerika-Karriere ausschließlich für Washington absolvierte, genoss die besonderen Minuten nach dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 mit seinen Liebsten. Neben seiner Frau Nastya waren auch beide Söhne und seine Mama Tatyana an Owetschkins Seite. In einer vorproduzierten Videobotschaft ließ diese ausrichten: „Papa wäre so stolz.“ Owetschkins Vater war 2023 gestorben.

Gretzkys 1994 aufgestellte Bestmarke galt als Rekord für die Ewigkeit. Doch sein Nachfolger Owetschkin brachte alle Eigenschaften und die notwendige Karrieredauer mit, um diesen Meilenstein zu überbieten. In neun Saisonen stand Owetschkin in der Torjägerliste der NHL ganz oben. In 20 Spielzeiten erzielte er mindestens 20 Tore.

„Die ersten 500 sind leicht“

Gretzky würdigte die Leistung: "Die ersten 500 sind leicht. Es sind die nächsten 500, die wirklich wertvoll sind - wenn man etwas älter wird und der Körper sich bemerkbar macht.“