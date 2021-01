NHL-Start mit einem Österreicher und einem Derby

305 Europäer

In der vergangenen Saison waren Grabner und Raffl zwei aus dem großen Kontingent der Europäer in der NHL. 305 von 976 eingesetzten Spielern kamen aus Europa, 31,3 Prozent bedeuten Rekord (bisher: 29,87 Prozent in der Saison 2001/02). Vor allem dank Schweden (113 Spieler), Finnen und Russen (je 50) wurde die Anzahl der US-Amerikaner übertroffen.

Fix ist nun auch, dass die Liga in dieser Saison Freiluftspiele abhalten wird. Die NHL gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass es im Februar zwei Spiele auf dem Edgewood Golf Course am Südufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien geben wird.

Dabei sollen am 20. Februar die Colorado Avalanche auf die Vegas Golden Knights treffen, am Tag darauf die Boston Bruins auf die Philadelphia Flyers mit Raffl. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden.