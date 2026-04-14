Österreichs Eishockeyteam wartet auf die Freigabe für Rossi und Kasper

Mit Marco Rossi und Marco Kasper schieden zwei Nationalspieler nach dem Grunddurchgang in der NHL aus und hätten somit Zeit, Österreich bei der Weltmeisterschaft ab 16. Mai in der Schweiz zu verstärken. Teamchef Roger Bader darf auf die Stürmer hoffen, betont aber: „Sie haben noch ihre Saisonabschlussgespräche. Beide haben signalisiert, kommen zu wollen. Aber Marco Rossi hatte zwei Verletzungen in dieser Saison. Daher ist es nicht sicher, ob Vancouver die Freigabe für die WM erteilt.“ Bei Detroit ist die Freigabe wahrscheinlich.

Fix kein Thema mehr ist Vinzenz Rohrer, der sich am heutigen Mittwoch auf den Weg nach Kanada macht. Der Zürich-Stürmer war von Montreal nur an die Schweizer verliehen und wird wohl im Farmteam Laval um den Titel in der AHL spielen. Verteidiger David Reinbacher feierte am Wochenende bei Montreal sein Debüt in der NHL und wird auch für die WM ausfallen.

Diese Legionäre werden noch erwartet

Erwartet wird beim Team noch Schweden-Legionär Gregor Biber. Bern-Stürmer Benjamin Baumgartner ist nach einer OP bereits wieder im Eistraining. Sein WM-Einsatz ist, wie jener von Oliver Achermann, aber noch fraglich. Baumgartner müsste zum Camp in zwei Wochen in Zell am See wieder einsatzbereit sein.

Fix ist jedoch, dass das Team schon in sehr guter Besetzung am Donnerstag in Feldkirch gegen Italien antritt. Das erste Länderspiel in der Vorarlberg-Halle seit 14 Jahren ist bald ausverkauft. Der Vorarlberger Dominic Zwerger, der seine gesamte Profi-Karriere in der Schweiz spielte, wird für sein 100. Länderspiel geehrt.