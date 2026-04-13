Wintersport

Österreicher feiert Traum-Debüt in der NHL für Montreal

David Reinbacher kam in der Nacht auf Montag zu seinem ersten Spiel für die Montreal Canadiens in der NHL und gab dabei einen Assist.
13.04.2026, 08:00

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David Reinbacher (re.)

Der österreichische Eishockey-Nationalspieler David Reinbacher hat in der Nacht auf Montag sein Debüt in der NHL gefeiert – und dabei gleich angeschrieben. Der 21-jährige Vorarlberger kam beim 4:1-Auswärtssieg der Montreal Canadiens gegen die New York Islanders zum Einsatz und verbuchte seinen ersten Scorerpunkt in der besten Liga der Welt.

Reinbacher bereitete das zwischenzeitliche 3:0 vor und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen bei seinem NHL-Einstand. Der Verteidiger war erst kurz zuvor vom Farmteam Laval Rocket in den Kader der Canadiens befördert worden.

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