Österreicher feiert Traum-Debüt in der NHL für Montreal

Der österreichische Eishockey-Nationalspieler David Reinbacher hat in der Nacht auf Montag sein Debüt in der NHL gefeiert – und dabei gleich angeschrieben. Der 21-jährige Vorarlberger kam beim 4:1-Auswärtssieg der Montreal Canadiens gegen die New York Islanders zum Einsatz und verbuchte seinen ersten Scorerpunkt in der besten Liga der Welt.

Reinbacher bereitete das zwischenzeitliche 3:0 vor und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen bei seinem NHL-Einstand. Der Verteidiger war erst kurz zuvor vom Farmteam Laval Rocket in den Kader der Canadiens befördert worden.