Wintersport

Starker Auftritt in Riga: Österreich feiert Prestigeerfolg gegen Lettland

Das österreichische Nationalteam startete mit einem 4:3-Sieg in die WM-Vorbereitung.
Christoph Geiler
08.04.2026, 21:09

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Österreichs Nationalteam feierte einen 4:3-Erfolg in Lettland

Österreichs Eishockey-Nationalteam hinterließ im ersten Test im Rahmen der WM-Vorbereitung einen starken Eindruck. Gegen Lettland feierte die Mannschaft von Roger Bader einen bemerkenswerten 4:3-Erfolg.

Die Österreicher spielten in Lettland groß auf

Die Österreicher spielten in Lettland groß auf

Frühe 3:0-Führung

Die Österreicher erwischten einen perfekten Start: Rebernig brachte das Team im ersten Drittel in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten Nissner und Erne dann sogar auf 3:0.

Mit einem Zwischenspurt glichen die Letten noch im zweiten Drittel aus. Doch das österreichische Team schlug zurück: Thaler fixierte noch im zweiten Abschnitt mit einem Power-Play-Tor den 4:3-Sieg.

Bereits am Donnerstag treffen die beiden Teams in Riga erneut aufeinander.

kurier.at, cg  | 

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