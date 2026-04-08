Starker Auftritt in Riga: Österreich feiert Prestigeerfolg gegen Lettland

Österreichs Eishockey-Nationalteam hinterließ im ersten Test im Rahmen der WM-Vorbereitung einen starken Eindruck. Gegen Lettland feierte die Mannschaft von Roger Bader einen bemerkenswerten 4:3-Erfolg.

Frühe 3:0-Führung

Die Österreicher erwischten einen perfekten Start: Rebernig brachte das Team im ersten Drittel in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhten Nissner und Erne dann sogar auf 3:0.

Mit einem Zwischenspurt glichen die Letten noch im zweiten Drittel aus. Doch das österreichische Team schlug zurück: Thaler fixierte noch im zweiten Abschnitt mit einem Power-Play-Tor den 4:3-Sieg.

Bereits am Donnerstag treffen die beiden Teams in Riga erneut aufeinander.