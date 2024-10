Eishockey: Detroit beorderte Marco Kasper in den NHL-Kader

Marco Kasper steht vor seinem Saisondebüt in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Detroit Red Wings haben den 20-jährigen Stürmer vom Farmteam Grand Rapids Griffins in den NHL-Kader beordert, gab der Club am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Der Kärntner könnte damit am Samstag (20.00 Uhr MEZ) beim Auswärtsspiel in Nashville gegen die Predators sein zweites Spiel in der stärksten Eishockeyliga der Welt absolvieren.