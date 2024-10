Eishockey-Stürmer Kasper beim Auftakt der AHL-Saison mit Tor und Assist

Die Kärntner Eishockey-Hoffnung Marco Kasper hat am Freitag (Ortszeit) in der American Hockey League (AHL) großen Anteil am 3:0-Saisonauftaktsieg der Grand Rapids Griffins daheim gegen die Milwaukee Admirals gehabt. Der 20-jährige Stürmer erzielte das erste Tor seines Teams im neuen Spieljahr (29.), beim 2:0 rund sieben Minuten später durfte er sich einen Assist gutschreiben lassen. Kasper war zu Wochenbeginn vom NHL-Team Detroit Red Wings in dessen Farmteam geschickt worden.