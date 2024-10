Kracher in Wien: Rekordweltmeister Kanada kommt zum letzten WM-Test

Österreichs Eishockey-Männer dürfen erneut ihre Generalprobe für die WM 2025 gegen Kanada absolvieren. Am 4. Mai schließt Rot-Weiß-Rot die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier in Schweden und Dänemark in der Wiener Steffl Arena mit einem Test gegen den Rekordweltmeister ab.