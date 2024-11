Marco Kasper feiert Overtime-Sieg mit Detroit gegen Pittsburgh

Marko Kasper feierte in der Nacht auf Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings bei den Pittsburgh Penguins einen 3:2-Sieg in der Overtime. Der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Der 20-Jährige stand in seinem 12. NHL-Spiel mehr als 14 Minuten auf dem Eis. Den entscheidenden Treffer nach 1:30 Minuten in der Overtime erzielte Simon Edvinsson. Dabei hatten die Red Wings zuvor einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.