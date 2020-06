Kanada und USA sind die nächsten Höhepunkte

4:2 gegen Slowenien, 5:2 gegen Italien, 2:3 gegen die Slowakei. Österreichs Bilanz beim Turnier in Wien ist vielversprechend. Noch dazu kann Österreich bei der WM im Mai mit sechs, sieben Spielern rechnen, die am Wochenende nicht eingesetzt wurden. Im Vergleich dazu hatte Slowenien weniger Ausfälle. Einer der auffälligsten Österreicher war Konstantin Komarek. Der Wiener, der bei Salzburg sein Geld verdient, freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft: "Das ist eine tolle Mannschaft. Jeder von uns ist stolz, dabei sein zu können."

Und jeder will auch im April spielen, wenn schon vor der WM in Prag in der Vorbereitung echte Höhepunkte der Saison anstehen. Denn der österreichische Verband und das Veranstaltungsteam der Vienna Capitals holten zu zwei Testspielen USA (28. April) und Olympiasieger Kanada (29.) nach Kagran. Dort können die Österreicher weiter an ihren Schwächen arbeiten. "Wenn der Gegner so schnell wie die Slowakei angreift, dann haben wir noch unsere Probleme", erklärt Komarek.

"Wir haben eine gute Zukunft. Ich bin stolz auf dieses Team. In der Defensivzone müssen wir uns noch verbessern", sagte Headcoach Dan Ratushny. Von den letzten elf Partien hat Österreich übrigens acht gewonnen.