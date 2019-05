Eishockey: Kanada hofft auf das gute Omen von 2015

Das Heimspiel gegen Kanada ist natürlich der Höhepunkt der sechswöchigen Vorbereitung Österreichs auf die Eishockey-WM in der Slowakei. Um 19.15 Uhr trifft Österreich in der Erste Bank Arena in Kagran auf den 26-maligen Weltmeister. Vor vier Jahren kamen die Kanadier auch nach Wien zur WM-Vorbereitung und besiegten Österreich 4:2. Zweieinhalb Wochen später stemmten sie in Prag den WM-Pokal.

Top-Star der Kanadier ist heuer John Tavares, der bei den Toronto Maple Leafs ein Jahresgehalt von 11 Millionen Dollar (9,8 Millionen Euro) kassiert und in der abgelaufenen Saison 47 Tore erzielte. Mit Torhüter Matt Murray von den Pittsburgh Penguins ist auch ein zweifacher Stanley-Cup-Sieger dabei. Trainer ist Alain Vigneault, der ab Oktober Coach vom Österreichs Michael Raffl bei den Philadelphia Flyers sein wird. „Ich habe mit ihm noch nicht gesprochen, aber viele gute Dinge über ihn gehört“, sagte Vigneault. Raffl blockte zu diesem Thema ab: „Über das mache ich mir keine Sorgen. Die NHL-Saison geht im Oktober los. Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft mit meinen Boys. Da interessiert es mich eigentlich weniger, wer da drüben auf der Bank steht. Vielleicht laufen wir uns so einmal über den Weg.“