Die Capitals feierten das Weihnachtsspiel mit einer Überraschung

Der Erfolg der Arbeit der neuen Klubführung der Vienna Capitals lässt sich noch nicht am Tabellenrang (9) ablesen. Die Entwicklung bei den Zuschauerzahlen ist aber beachtlich. Das traditionelle Weihnachtsspiel des Klubs gegen den HCB Südtirol wollten am Sonntag 6.030 Zuschauer sehen – Saisonrekord. Im Vorjahr kamen gegen den gleichen Gegner im letzten Spiel vor dem Fest 4.000 in die Steffl-Arena. Und am Sonntag feierten die Wiener einen überraschenden 3:2-Erfolg.