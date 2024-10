Vizemeister KAC gewann auch das zweite Saisonduell mit Meister Salzburg

Vizemeister KAC hat in der ICE Hockey League auch das zweite Saisonduell mit dem Meister gewonnen. Die Klagenfurter setzten sich am Sonntag bei Red Bull Salzburg dank eines erfolgreichen Penaltys von Johannes Bischofberger in der Verlängerung mit 3:2 durch und schloss zum Titelverteidiger auf. An der Tabellenspitze wahrte der HCB Südtirol mit einem 4:2 im Tiroler Derby gegen die Innsbrucker Haie den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Graz 99ers, die beim VSV mit 4:2 siegten.

Zum Saisonstart hatte der KAC zu Hause gegen Salzburg mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen, genauso knapp und intensiv ging es auch wieder im Salzburger Volksgarten zu. Die Heimischen gingen durch Ryan Murphy nach 81 Sekunden in Führung, Maximilian Preiml (23.) und Matt Fraser (34.) drehten die Partie zugunsten der Kärntner, Peter Hochkofler schickte das Spiel mit seinem Treffer zum 2:2 (41.) in die Verlängerung.