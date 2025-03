Geht das Linzer Eishockey-Wunder im Semifinale weiter?

KAC – Linz

Grunddurchgangssieger KAC sollte gegen den Tabellenvierten Linz Favorit sein. Was die Linzer aber im Viertelfinale gegen Graz gezeigt haben, kann alle Vorhersagen auf den Kopf stellen. Das 4:3 nach einem 1:3-Serienrückstand und sechs Verlängerungen in Folge werden die Mannschaft von Philipp Lukas noch enger zusammenschweißen. Sie hat das Selbstvertrauen und die Ruhe, dass sie auch in der Schlussminute noch ein entscheidendes Tor erzielen kann. Lukas spricht oft von der Arbeitseinstellung. Eine Eigenschaft, die ihn in seiner 22-jährigen Profikarriere immer ausgezeichnet hat. Auch als die Linzer 2010 ein 0:3 in der Play-off-Serie gegen die Capitals in ein 4:3 gedreht hatten. Besonders ist Linz noch 2020 in Erinnerung. Damals lagen die Black Wings im Viertelfinale gegen den KAC 3:0 vorne, als Corona ausbrach und die Saison abgebrochen wurde.