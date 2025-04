Hochsaison im Eissalon: Stars, Champions und Favoriten im Eishockey-Finale

Ohne die Spieler von KAC und Salzburg beginnt Österreichs Nationalteam am Freitag das Testspielprogramm für die WM in Stockholm von 9. bis 25. Mai. In der Halle 3 der Steffl-Arena in Wien spielt Österreich Freitag und Samstag gegen den WM-Dritten von 2023 – Lettland. Weil sich Österreichs Verband nicht imstande sah, das Freitag-Spiel (16.20 Uhr) gewinnbringend zu vermarkten, wurden keine Tickets für die 1.000-Zuschauer fassende Halle verkauft. Kommen werden aber NHL-Scouts von Montreal, Winnipeg, Los Angeles und Detroit. Zu sehen gäbe es auch für Fans einiges: So ist etwa Schweiz-Legionär Dominic Zwerger bereits an Bord, auch der 117-malige Teamspieler Dominique Heinrich will es noch einmal wissen.

Nach dem Nationalteam startet am Abend das Finale der ICE Hockey League. Um 19.30 Uhr fällt in Klagenfurt der Puck zum ersten Bully zwischen den beiden Giganten KAC und Salzburg. Die Vorjahresfinalisten waren wieder Nummer eins und zwei der Liga. Was es über das Gipfeltreffen zu wissen gilt. Wo ist das Finale zu sehen? Puls24 und Joyn übertragen alle Spiele live, ab dem vierten Spiel zeigt auch ORF Sport+ alle Spiele. Da es sich wieder um eine Best-of-seven-Serie handelt, kann es ab dem vierten Spiel eine Titelentscheidung geben.

Wer sind die Stars? Ein Duell zwischen KAC und Salzburg hat den größtmöglichen Star-Faktor in der ICEHL. Auf Klagenfurter Seite kommt nach seiner zweimonatigen Verletzungspause Jan Mursak zurück. Der Slowene stürmte in seiner Karriere in den stärksten Ligen der Welt für die Detroit Red Wings sowie in Russland, Schweden und der Schweiz. Beim KAC scorte er im Schnitt einen Punkt pro Spiel. Bei den Salzburgern sind die Stars die Österreicher: Peter Schneider, der zuletzt verletzte ausgefallen war, ist der beste Stürmer der vergangenen Jahre und war ein großer Faktor bei den drei Titeln in Serie. Alleine in den 49 Partien der laufenden Saison kam der Teamstürmer auf 58 Scorerpunkte. Was sagt die Statistik? Drei Mal standen einander die beiden Teams in einem Finale bereits gegenüber. 2024 und 2011 gewann Salzburg, 2009 der KAC. Diese Saison gewannen die Klagenfurter drei der vier Duelle.

Wer ist Favorit? Eindeutig Salzburg. Die Semifinalserie gegen Bozen war zwar hart, aber das Team konnte eine Woche regenerieren. Der KAC hatte im Duell mit Linz (4:3) bis zu neun Verletzte, einige spielten dennoch weiter. Auch aufgrund der Fitness sieht es stand heute nach dem vierten Titel in Serie für Salzburg aus.

KURIER-Tipp: Salzburg siegt 4:2