2:0 im 7. Duell mit Linz: Der KAC steht im Eishockey-Finale gegen Salzburg

Nachdem Salzburg den HCB Südtirol im Semifinale 4:1 besiegt hatte, zog der KAC mit einem 4:3 gegen die Black Wings Linz nach. Für die Oberösterreicher endet somit ein sensationelles Play-off, in dem sie sich erst gegen die favorisierten Grazer durchsetzten, im Semifinale dem KAC alles abverlangten und in Linz eine neue Eishockey-Euphorie entfachten.

Die Partie in der ausverkauften Heidi-Horten-Arena entwickelte sich genauso, wie das sechste Duell am Sonntag, das Linz mit zwei späten Treffern 2:0 gewonnen hatte. Beide Teams waren sehr auf Sicherheit bedacht und machten um Defensivverhalten kaum Fehler. Und so hatte der Linzer Maver in Unterzahl die größte Möglichkeit vor der ersten Pause (20.).

Als das zweite Drittel auch schon torlos zu Ende gehen schien, fiel doch erste erste Treffer: Und dieser war, wie es erst die Zeitlupe zeigte, unglaublich glücklich: Herburger fälschte einen Schuss auf sein Bein ab, von dem der Puck ins Tor sprang (38.).