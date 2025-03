Salzburg wieder im Finale der ICE-Eishockeyliga

Der Titelverteidiger steht neuerlich im Finale der ICE-Eishockeyliga. Red Bull Salzburg feierte am Freitag einen 4:2-Heimsieg gegen HCB Südtirol und entschied die „Best of seven“-Halbfinalserie mit 4:1 für sich. Der Gegner wird im Duell zwischen Vizemeister KAC und den Black Wings Linz ermittelt.

Die Salzburger gingen dank Lucas Thaler (11.) und Troy Bourke (23.) zum dritten Mal hintereinander 2:0 in Führung, diesmal gaben sie den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Zweimal schafften die Südtiroler den Anschlusstreffer (32./PP, 46.), Benjamin Nissner (44.) und Dennis Robertson (46.) sicherten den Roten Bullen aber den Sieg. Salzburg wahrte damit die Chance auf den vierten Titel in Serie, was zuletzt zwischen 1994 und 1998 der VEU Feldkirch - mit sogar fünf Erfolgen in Serie - gelungen ist.