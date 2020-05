Jessiman hat eine Riesenfreude in Wien

Wenn der Trainingsbetrieb wie am Montag und Dienstag zwecks Regeneration ruht, dann ist Jessiman wahrscheinlich in der Innenstadt zu finden. "Ich setze mich in die U-Bahn und fahre zum Stephansplatz. Ich liebe die Architektur in Wien. Ich gehe irgendwo Essen und genieße die Stadt." Auf die Lebensqualität in Wien ist er zu Weihnachten aufmerksam geworden. "Ein paar Spieler von Zagreb haben Weihnachtsurlaub in Wien gemacht. Da habe ich mir gedacht, dass es cool wäre, hier zu spielen." Und siehe da, wenige Monate danach flatterte bei seinem österreichischen Manager Martin Krainz das Angebot der Vienna Capitals auf den Tisch. "Ich habe mich bei meinen ehemaligen Teamkollegen Mike Ouellette und Dustin Sylvester erkundigt und alle haben den Klub nur gelobt. Also habe ich zugesagt."

Der New Yorker fühlt sich wohl in Wien. "Ich war viele Jahre in kleinen Städten in der American Hockey League unterwegs. Ich habe es mir wirklich verdient, endlich in einer schönen Stadt zu leben", sagt er lächelnd.

Auch sportlich läuft es für Jessiman in Wien tadellos. Mit drei Scorerpunkten in fünf Partien liegt der Stürmer im Plansoll, mit acht Siegen aus zehn Partien inklusive Champions League sind auch die Capitals auf einem guten Weg.