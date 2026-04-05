Wintersport

4:0 - die Graz99ers stürmten gegen Fehervar ins Finale

Steirer siegten in Ungarn mit 5:1 und schalteten Fehervar mit 4:0-Siegen aus. Weil Ljubljana Pustertal 5:4 n.V. besiegte, steht der Gegner noch nicht fest.
05.04.2026, 21:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Jubel bei den 99ers

Die Graz99ers haben auch die Halbfinalserie gegen Fehervar schnellstmöglich für sich entschieden und stehen erstmals im Endspiel der ICE Hockey League. Die Steirer siegten am Sonntag in Ungarn 5:1 (0:0, 3:0, 2:1), wodurch sie die Best-of-seven-Serie 4:0 gewannen. Den Finalgegner des Teams von Trainer Dan Lacroix ermitteln der HC Pustertal und Olimpija Ljubljana. Die Südtiroler führen nur noch 3:1, weil Ljubljana am Sonntag 5:4 n.V. siegte.

Der Dauerbrenner: Brent Burns absolvierte sein 1000. NHL-Spiel in Serie
Trainer, Stürmer, Torhüter: So geht es bei den Capitals weiter
Die Meisterschaft optimiert Österreichs Eishockey-WM-Vorbereitung

Graz ist im Play-off noch ohne Niederlage

Die Grunddurchgangssieger aus Graz hatten auch schon im Viertelfinale den VSV ohne Niederlage ausgeschaltet. Der entscheidende Sieg zum Finaleinzug in Szekesfehervar gelang ohne ihren verletzten Stammgoalie Max Lagace, der von Nicolas Wieser tadellos vertreten wurde. Nach einem torlosen Startdrittel kippte das Spiel durch einen Doppelschlag von Kasper Kotkansalo (24.) und Lukas Haudum (26.) in Richtung der Gäste.

Das 3:0 von Paul Huber (31.) im Powerplay brach den Widerstand der im Pre-Play-off gegen die Vienna Capitals und im Viertelfinale gegen den KAC (4:2) erfolgreichen Ungarn endgültig. Die leise Hoffnung nach dem Anschlusstreffer von Anze Kuralt (48.) währte nur kurz, denn Michael Schiechl (50.) sorgte in Unterzahl für das 4:1. In der vorletzten Minute traf erneut Schiechl zum Endstand.

Agenturen, peka  | 

Kommentare