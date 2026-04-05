Der Dauerbrenner: Brent Burns absolvierte sein 1000. NHL-Spiel in Serie

Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben im Madison Square Garden die Chance verspielt, in die Play-off-Ränge der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zurückzukehren. Die Mannschaft von Trainer Todd McLellan musste sich am Samstag auswärts den New York Rangers, dem schwächsten Team der Eastern Conference, mit 1:4 geschlagen geben. Damit liegen die Red Wings vor den letzten sechs Spielen des Grunddurchgangs weiter knapp außerhalb der acht Aufstiegsplätze.

Beim 2:0-Auswärtssieg von Colorado Avalanche bei den Dallas Stars schaffte Brent Burns einen historischen Meilenstein. Der Verteidiger absolvierte als erster Verteidiger - und zweiter Spieler nach Stürmer Phil Kessel - 1.000 NHL-Spiele in Serie. Seit 17. November 2013 hat der 41-Jährige in keinem Spiel gefehlt.

Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielte der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron traf in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit. Die Red Wings haben zuletzt im Jahr 2016 die Play-offs erreicht und sind im Osten mittendrin im engen Kampf um zwei Aufstiegstickets, in dem sechs Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt sind.

Rossi traf bei Niederlage von Vancouver

Die Vancouver Canucks, die die Saison als Tabellenletzter beenden werden, kassierten mit einem 4:7 im Heimspiel gegen Utah Mammoth die siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen. Der Vorarlberger Marco Rossi erzielte im Powerplay mit seinem zehnten Saisontreffer das Anschlusstor zum 4:5 (45.), danach trafen die Gäste aber noch zweimal.

Buffalo erstmals seit Vanek-Zeiten im Play-off

Die Buffalo Sabres unterlagen in Washington den Capitals 2:6, sind aber erstmals seit 15 Jahren wieder im Play-off dabei. In der Saison 2010/11 stürmte noch Thomas Vanek für die Sabres, damals wie heute war Lindy Ruff Cheftrainer in Buffalo.