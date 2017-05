Die New York Rangers haben mit Michael Grabner im NHL-Play-off den ersten Sieg im Viertelfinale gegen die Ottawa Senators gefeiert. Mit einem 4:1 vor heimischem Publikum verkürzten die Rangers in der "best of seven"-Serie gegen die Kanadier auf 1:2.

Der 29-Jährige Österreicher erzielte den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:0 und hält nun im Play-off bei vier Toren.

Die Nashville Predators sind nur noch einen Sieg vom ersten Halbfinaleinzug in ihrer Klubgeschichte entfernt. Das Team aus Tennessee gewann gegen die St. Louis Blues durch zwei Treffer im Schlussdrittel mit 2:1 und führt in der best-of-seven-Serie mit 3:1.