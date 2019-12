Fünfter Sieg in Folge: Meister KAC gewinnt auch gegen Salzburg

Der KAC wird allmählich unheimlich. Am Freitag besiegte der Meister vor 4.130 Zuschauern in Klagenfurt den Tabellenführer Salzburg mit 2:0 und blieb nach dem 1:0 bei den Vienna Capitals erneut ohne Gegentor. Es war bereits der fünfte Sieg in Folge – in dieser Serie hat der KAC nur ein Gegentor bekommen. Je zwei Shutouts feierten David Madlener und in den vergangenen beiden Spielen Lars Haugen. Die Tore der Klagenfurter fielen spät: Unterweger traf zum 1:0 (56.), Bischofberger (58.) erhöhten iim Powerplay. Mit den 15 Zählern in den jüngsten fünf Partien haben die Klagenfurter an Punkten zu Salzburg aufgeschlossen.

Die Vienna Capitals feierten in Innsbruck einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Die Wiener konnten aufgrund der vielen Verletzten nicht mehr mit einer kompletten vierten Linie antreten, für das phasenweise ligauntauglich Defensivverhalten der Innsbrucker reichte es dennoch.

Ein Torfestival durften 4.793 Zuschauer in Linz bestaunen. Das 5:4 der Black Wings gegen Nachzügler Dornbirn erzielte Valentin Leiler mit im Powerplay.

Villach verlor in Znaim 0:3, Graz besiegte Bozen 4:1.