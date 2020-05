Ein Österreich-Trio startet in die NHL

Thomas Vanek ist nach einer Odyssee mit drei Klubs in der vergangenen Saison in seine zweite Heimat Minnesota heimgekehrt. Der 30-Jährige unterschrieb bei den Wild einen Dreijahresvertrag über 19,5 Millionen Dollar. Vanek machte sich einst an der University of Minnesota einen Namen, als er die Golden Gophers 2003 zum Sieg in der College-Meisterschaft führte, seine Frau stammt von dort und die Familie Vanek lebt in Stillwater.

Die in St. Paul beheimateten Wild haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verstärkt und hoffen, mit Vanek dem Ziel Stanley-Cup einen Schritt näher gekommen zu sein. Vanek erhofft sich: "Werden wir am Ende das beste Team sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube wir haben das Potenzial." Sein Debüt gibt Vanek am Donnerstag gegen Colorado.