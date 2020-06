Capitals-Training bei 34 Grad

Was ist denn das für eine Hitze?“, fragte Capitals-Kapitän Benoit Gratton, bevor er gestern in der gut gekühlten Schultz-Halle unter dem Jubel von rund 400 Fans auf das Eis kam. In der Arena laufen seit Tagen die Kühlmaschinen auf Hochtouren, von den 34 Grad vor den Türen merkt man drinnen nichts. Vielleicht kamen auch deshalb so viele Fans. Mit einem riesigen Transparent teilten sie der mit sechs Neuzugängen verstärkten Mannschaft mit, was sie erwarten: "Neue Saison, neues Glück - der Titel muss nach Wien zurück."

Beim Trainingsauftakt am Montag fehlten nur Justin Keller (verpasste einen Anschlussflug in Frankfurt) und Mike Ouellette (seine Ausrüstung ist noch in Linz). Rafael Rotter, dem kürzlich eine Schraube von seinem operierten Kreuzband entfernt werden musste, konnte vollfit mitmachen. Capitals-Coach Tommy Samuelsson beobachtete die nur 40- minütige von Assistent Phil Horsky geleitete Einheit von der Tribüne aus: „Mehr ist noch nicht möglich. Aber wir müssen schnell in den Rhythmus kommen.“ Am 9. August ist das erste Spiel der European Trophy in Bratislava.