Die Capitals siegen in Dornbirn dank eines kuriosen Tores

Die Wiener gingen durch Olden auch 3:1 in Führung (27.). Weil Dornbirn aber am Ende noch Druck machte und die Capitals müde wurden, gelang Häußle mit seinem zweiten Tor des Abends das 2:3 (56.). Heiße Minuten standen also noch an. Weil die kleinlichen Referees den Dornbirner Bau auf die Strafbank schickten hatten die Capitals in den letzten Sekunden leichteres Spiel und so gelang Wukovits noch der Empty-Net-Treffer zum 4:2.

Die Wiener reisen gleich weiter nach Salzburg, wo am Freitag das Spitzenspiel stattfindet. Gegen den Tabellenführer haben die Capitals noch keines der bisherigen drei Saisonduelle gewonnen.