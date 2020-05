Die Capitals geben Philipp Pinter ab

Wegen seiner offenen Art in Interviews und in den sozialen Medien wurde Philipp Pinter von den Capitals-Fans sehr geschätzt. In den letzten Tagen erfuhr der Mittelstürmer, dass seine Zeit bei den Vienna Capitals nach drei Jahren abgelaufen ist. Noch bevor es um finanzielle Angelegenheiten ging, wurde eine sportliche Entscheidung getroffen.