0:6 gegen Deutschland: Österreichs Eishockeyteam auf Rang drei in Landshut

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft musste zum Abschluss des Deutschland-Cup in Landshut eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Auswahl von Teamchef Roger Bader unterlag am Sonntag in Landshut dem klar dominierenden Gastgeber-Team mit 0:6 (0:1,0:2,0:3) und beendete das Turnier auf Rang drei.